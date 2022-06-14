Почётный президент Единой лиги ВТБ не исключил судебных разбирательств с Евролигой

Российские клубы могут потребовать компенсации от Евролиги за исключение из состава участников международного турнира и обратятся в суд в случае отказа, заявил почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.



«Что касается исков, то они возможны. Если Евролига не выплатит компенсацию клубам Единой лиги ВТБ, мы пойдём в суд. Не исключён отдельный большой иск от ЦСКА. Вероятно, будет много судебных исков против Евролиги – исключительно финансовых», – сказал Иванов на пресс-конференции.

«У нас есть спорные моменты с Евролигой. Есть конструкция, по которой Евролига должна оказывать поддержку спонсорских контрактов именно банка ВТБ. В этой части Евролига должна выплатить участникам по € 100 тысяч. Также наши клубы близки к тому, чтобы Евролига заплатила им до полумиллиона евро за то, что им не позволили доиграть», – добавил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Напомним, 22 марта Исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение об исключении российских клубов из турнира и аннулировании результатов команд в сезоне-2021/2022. ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были отстранены от Евролиги, а «Локомотив-Кубань» – от Еврокубка.