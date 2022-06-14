Сергей Иванов: нас не интересуют места команд в Суперлиге

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов резко высказался о качестве заявок чемпиона Суперлиги-1 «Уралмаша» и вице-чемпиона «Руны» на вступление в турнир.
«Отвечу категорично: нас не интересуют места, которые те или иные клубы занимают в Суперлиге. Нас интересует совершенно другое: наличие зала, финансовые гарантии и наличие молодёжной Лиги ВТБ. А какие места они занимали, нас не очень интересует.
Мы рассмотрели заявки «Уралмаша» и «Руны», и они не соответствуют практически ни одному критерию регламента Единой лиги. Ни залов, ни банковской гарантии бюджета – ничего этого нет. Мы научены горьким опытом и не хотим принимать клубы, которые посреди сезона скажут «У нас деньги кончились, мы больше не играем». Такое было и с «Красным Октябрём», и с «Красными Крыльями», и с «Витой». Ну, и спортивные результаты хромали. Поэтому когда говорят «А нам губернатор обещал», для нас это пустой звук. Потому что на губернатора в суд мы подавать не будем, а вот на банк, если он нарушит финансовую гарантию, будем», – цитирует Иванова официальный сайт турнира.
Сегодня на заседании Совета Единой лиги ВТБ был утверждён список участников чемпионата-2022/2023. В новом сезоне в турнире сыграют 12 клубов. Эстонский «Калев» и польскую «Зелёна-Гуру», которые снялись по ходу прошлого сезона, заменят девятая команда Суперлиги-1 МБА (Москва) и полуфиналист первого дивизиона «Самара», которая завершила регулярный чемпионат на пятом месте.
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