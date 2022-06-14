Алекс Мумбру возглавил «Валенсию»

Испанская «Валенсия» на своём официальном сайте объявила о назначении Алекса Мумбру на должность главного тренера команды. Соглашение рассчитано на три года.



Последние тринадцать сезонов 43-летний испанец провёл в «Бильбао», в том числе девять – в качестве баскетболиста, предыдущие четыре – в качестве главного тренера.



В минувшем сезоне «Бильбао» под руководством Мумбру занял девятое место в регулярном чемпионате Испании (16 побед, 18 поражений), остановившись в шаге от плей-офф.



В качестве игрока Мумбру стал чемпионом мира – 2006, чемпионом Европы – 2009, а также серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине в 2008 году и Евробаскета-2007. На клубном уровне испанец выигрывал Еврокубок (2007), чемпионат страны (2007) и Кубок Вызова ФИБА (2006). В своём дебютном сезоне на посту главного тренера Мумбру вывел «Бильбао» в высший дивизион.



В этом году «Валенсия» вышла в полуфинал Еврокубка, а также заняла третье место в регулярном чемпионате Испании, но в первом раунде плей-офф уступила «Басконии» (1-2). По информации источников, клуб является одним из претендентов на получение уайлд-кард Евролиги в новом сезоне.

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