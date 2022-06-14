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Форвард «Реала» Энтони Рэндольф выбыл из строя до конца сезона

Форвард «Реала» Энтони Рэндольф выбыл из строя до конца сезона
Энтони Рэндольф
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У тяжёлого форварда мадридского «Реала» Энтони Рэндольфа диагностирован разрыв крестообразных связок левого колена, сообщает официальный сайт королевского клуба.

32-летний американец со словенским паспортом получил травму за несколько минут до большого перерыва в первом матче финальной серии чемпионата Испании с «Барселоной». В ближайшие дни игроку предстоит операция. «Реал» будет вынужден обойтись без Рэндольфа до конца текущего сезона.

Отметим, что это уже вторая тяжёлая травма у чемпиона Европы – 2017 за полтора года. 19 декабря 2020 года форвард порвал ахиллово сухожилие в третьей четверти выездного матча Евролиги с греческим «Олимпиакосом». Восстановление заняло 351 день. Рэндольф вернулся на паркет только в декабре 2021 года.

«Реал» в гостях нанёс поражение «Барселоне» в первой игре финала чемпионата Испании и открыл счёт в серии до трёх побед (88:75, 1-0). Второй матч состоится в столице Каталонии в среду, 15 июня. Начало – в 22:00 мск.

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