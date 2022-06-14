Источник: в ЦСКА перешёл молодой россиянин, который в этом году отправится на драфт НБА
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20-летний российский форвард Самсон Руженцев заключил с ЦСКА контракт на два года. В соглашении есть обоюдная опция продления еще на два года. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват».
Руженцев в 15 лет уехал из Москвы в американскую школу. В США он вошёл в топ-50 школьников, выступал за команду первого дивизиона NCAA и в 2021 году переехал в сербскую «Мегу».
В этом году Сэм отправится на драфт Национальной баскетбольной ассоциации. Игрок также должен был уехать в США на воркауты и драфт-комбайны, однако из-за участия в матчах чемпионата Сербии этого не сделал.
Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, почему не был продлён контракт с главным тренером команды Димитрисом Итудисом.
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