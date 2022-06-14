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Эй Смит: я бы предпочёл Дэвиса Дончичу и Йокичу

Эй Смит: я бы предпочёл Дэвиса Дончичу и Йокичу
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Известный телеведущий Стивен Эй Смит комплиментарно высказался о звёздном форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвисе.

«Подчеркну, что речь идёт только о навыках, травмы не учитываются. Так вот, я бы предпочёл Энтони Дэвиса Луке Дончичу, и я бы предпочёл Энтони Дэвиса Николе Йокичу. Да, я бы так и сделал. И позвольте мне сказать ещё кое-что. При всей моей любви, уважении и почтении к Джимми Батлеру и Джейсону Тейтуму, при всей моей вере в них обоих, я бы предпочёл и им здорового Энтони Дэвиса», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

На протяжении всего сезона Дэвиса преследовали травмы. Восьмикратный участник Матчей всех звёзд получил растяжение связок, а также повредил правую лодыжку, из-за чего принял участие лишь в 40 матчах регулярного чемпионата нынешнего сезона.

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