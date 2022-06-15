Марселиньо Уэртас остаётся в «Тенерифе»

Испанский «Тенерифе» продлил контракт с легендарным бразильцем Марселиньо Уэртасом на два года, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.
39-летний ветеран провёл в «Тенерифе» три сезона и внёс большой вклад в недавние успехи команды. В этом году команда выиграла Лигу чемпионов ФИБА, а Уэртас был признан MVP «Финала четырёх» в Бильбао. В финальном матче с «Манресой» (98:87) бразилец оформил дабл-дабл из 13 очков и 14 передач. Уэртас стал первым игроком в истории финалов турнира, которому удалось отдать более 10 ассистов, а также вторым сделавшим дабл-дабл.
За время выступления легендарного защитника в «Тенерифе» его команда также завоевала Межконтинентальный Кубок и историческую бронзу чемпионата Испании в 2021 году. Кроме того, с бразильцем «островитяне» дважды выходили в полуфинал Кубка страны.
Уэртас провёл 159 официальных матчей в составе «Тенерифе» во всех турнирах, став лидером команды по передачам за всю историю существования клуба – 684 в чемпионате Испании и 351 в Лиге чемпионов ФИБА. Он также является вторым пасующим в истории АБК (2535 передач) и ЛЧ (351).
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