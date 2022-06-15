Умрихин: для меня играть в «Самаре» — возможность развиваться и расти

Новичок «Самары» Юрий Умирихин прокомментировал переход в клуб.



«Я благодарен главному тренеру «Самары» Сергею Валериановичу Базаревичу и президенту клуба Камо Сергеевичу Погосяну за возможность стать частью команды и получить новый опыт на более высоком уровне. «Самара» — клуб с высокими амбициями, за последние несколько лет он дважды становился чемпионом Суперлиги-1 и обладателем Кубка России. Для меня играть в таком клубе — это новый вызов, возможность развиваться и расти как спортсмену и, конечно, радовать своей игрой болельщиков», — приводит слова баскетболиста пресс-служба команды.



Умрихин выступал за юношеские, молодёжную и основную команды ЦСКА (2012-2022). Он стал победителем первенства ДЮБЛ (2017), выигрывал Единую молодёжную лигу ВТБ (2017 и 2018).



Выступал за сборные России различных возрастов. Участник чемпионатов Европы U18 (2017) и U20 (2019).



В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах Суперлиги-1 и Кубка России. В них баскетболист в среднем набирал 13,5 очка, делал 2,7 подбора и 3,8 передачи.

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