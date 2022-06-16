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«Маккаби» объявил о назначении Блатта на пост внешнего консультанта

«Маккаби» объявил о назначении Блатта на пост внешнего консультанта
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Пресс-служба «Маккаби» сообщила, что бывший тренер сборной России Дэвид Блатт стал внешним консультантом клуба. Специалист вернулся в израильскую команду, которой руководил на протяжении шести сезонов.

«Я очень рад возвращению в «Маккаби». Мы будем приглашать игроков, которые могут принести пользу нашей команде», — сказал Блатт.

Под руководством Дэвида «Маккаби» шесть раз становился чемпионом Израиля. Со сборной России он работал с 2006 по 2012 годы.

Специалист выиграл трофей Евролиги и Еврокубка, признавался тренером года в Евролиге, а также завоевал золото и бронзу Евробаскета и бронзовые медали Олимпийских игр с национальной командой России. Зимой 2021-го Блатт рассказал, как справляется с рассеянным склерозом, который ему диагностировали в 2019 году.

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