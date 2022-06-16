«Маккаби» объявил о назначении Блатта на пост внешнего консультанта

Пресс-служба «Маккаби» сообщила, что бывший тренер сборной России Дэвид Блатт стал внешним консультантом клуба. Специалист вернулся в израильскую команду, которой руководил на протяжении шести сезонов.
«Я очень рад возвращению в «Маккаби». Мы будем приглашать игроков, которые могут принести пользу нашей команде», — сказал Блатт.
Под руководством Дэвида «Маккаби» шесть раз становился чемпионом Израиля. Со сборной России он работал с 2006 по 2012 годы.
Специалист выиграл трофей Евролиги и Еврокубка, признавался тренером года в Евролиге, а также завоевал золото и бронзу Евробаскета и бронзовые медали Олимпийских игр с национальной командой России. Зимой 2021-го Блатт рассказал, как справляется с рассеянным склерозом, который ему диагностировали в 2019 году.
- 16 июня 2022
-
00:21
- 15 июня 2022
-
23:23
-
22:55
-
21:47
-
21:25
-
20:07
-
19:57
-
19:03
-
18:40
-
18:29
-
18:12
-
17:53
-
17:33
-
17:00
-
16:28
-
15:38
-
15:16
-
15:04
-
14:36
-
12:38
-
12:30
-
11:49
-
11:34
-
11:22
-
11:00
-
10:40
-
09:43
-
09:31
-
09:24
-
00:55
- 14 июня 2022
-
23:59
-
22:45
-
22:16
-
21:35
-
21:18