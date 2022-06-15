Экс-наставник сборной России Дэвид Блатт может вернуться в «Маккаби»
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Известный американский тренер Дэвид Блатт может вернуться в «Маккаби» из Тель-Авива, где будет внешним консультантом клуба. Об этом в своих социальных сетях рассказал обозреватель Омри Манхейм.
За тренерскую карьеру Блатт не раз тренировал «Маккаби». Специалист выиграл трофей Евролиги и Еврокубка, признавался тренером года в Евролиге, а также завоевал золото и бронзу Евробаскета и бронзовые медали Олимпийских игр с национальной командой России. Зимой 2021-го Блатт рассказал, как справляется с рассеянным склерозом, который ему диагностировали в 2019 году.
Бронза сборной России на ОИ-2012: как это было:
Ранее сообщалось, что «Маккаби» ведёт переговоры с Одедом Каташем, являющимся кандидатом на должность главного тренера команды.
Новость по темеОдед Каташ может возглавить «Маккаби»
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