Экс-наставник сборной России Дэвид Блатт может вернуться в «Маккаби»

Известный американский тренер Дэвид Блатт может вернуться в «Маккаби» из Тель-Авива, где будет внешним консультантом клуба. Об этом в своих социальных сетях рассказал обозреватель Омри Манхейм.



За тренерскую карьеру Блатт не раз тренировал «Маккаби». Специалист выиграл трофей Евролиги и Еврокубка, признавался тренером года в Евролиге, а также завоевал золото и бронзу Евробаскета и бронзовые медали Олимпийских игр с национальной командой России. Зимой 2021-го Блатт рассказал, как справляется с рассеянным склерозом, который ему диагностировали в 2019 году.

Бронза сборной России на ОИ-2012: как это было:

Ранее сообщалось, что «Маккаби» ведёт переговоры с Одедом Каташем, являющимся кандидатом на должность главного тренера команды.