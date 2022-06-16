Тейтум: «Селтикс» умеют отвечать на поражения

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Уверен, «Селтикс» умеют отвечать на поражения. Это, конечно, нелегко. У нас было несколько болезненных поражений и было трудно переломить ситуацию. Мы проиграли «Милуоки» в пятом матче и оказались в положении, когда необходимо побеждать дважды, причём один раз на выезде. После поражения от «Майами» в шестом матче тоже было непросто. Но мы справлялись, отвечали на это. Возможно, это происходит за счёт воли к победе», — приводит слова Тейтума ESPN.



В пятом матче «Голден Стэйт» обыграл «Бостон» со счётом 104:94 и впервые вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая игра пройдёт 17 июня в 4:00 мск.