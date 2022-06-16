Одед Каташ согласовал контракт с «Маккаби»
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Израильский специалист Одед Каташ договорился о контракте с «Маккаби», сообщает инсайдер Донатас Урбонас. По данным источника, Каташ возглавит команду.
Предыдущим клубом 47-летнего специалиста был «Панатинаикос». В минувшем сезоне он привёл его к победам в чемпионате и Кубке Греции.
Каташ уже возглавлял «Маккаби» в сезоне-2007/2008, но в январе 2008 года покинул свой пост после того, как руководство клуба выразило недовольство итогами первой части чемпионата. Кроме того, в качестве игрока экс-разыгрывающий сборной Израиля защищал цвета «Маккаби» с 1995 по 1999 год.
Ранее «Маккаби» пытался достичь договорённости с главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем, который привёл клуб из Санкт-Петербурга к победе в Единой лиге ВТБ.
Новость по темеОдед Каташ может возглавить «Маккаби»
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