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Источник: Милутинов склоняется к тому, чтобы остаться в ЦСКА

Источник: Милутинов склоняется к тому, чтобы остаться в ЦСКА
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Центровой ЦСКА Никола Милутинов склоняется к тому, чтобы остаться в московском клубе, сообщает телеграм-канал «Свободный агент». По данным источника, баскетболист чувствует себя комфортно в Москве, несмотря на отстранение команды от Евролиги.

К тому же важным вопросом является зарплата. В случае перехода в другую команду Милутинов, по всей видимости, потеряет в финансах. Сейчас зарплата сербского баскетболиста превышает $ 2,5 млн в год.

Не так давно сообщалось, что Никола может перейти в «Олимпиакос», где он провёл пять сезонов до перехода в ЦСКА.

В завершившемся сезоне ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии армейцы уступили «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга, в свою очередь, впервые в истории стал победителем турнира.

Ранее официальный представитель Николы опроверг слухи о переходе сербского центрового из ЦСКА в «Олимпиакос».

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