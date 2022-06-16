Источник: Милутинов склоняется к тому, чтобы остаться в ЦСКА

Центровой ЦСКА Никола Милутинов склоняется к тому, чтобы остаться в московском клубе, сообщает телеграм-канал «Свободный агент». По данным источника, баскетболист чувствует себя комфортно в Москве, несмотря на отстранение команды от Евролиги.
К тому же важным вопросом является зарплата. В случае перехода в другую команду Милутинов, по всей видимости, потеряет в финансах. Сейчас зарплата сербского баскетболиста превышает $ 2,5 млн в год.
Не так давно сообщалось, что Никола может перейти в «Олимпиакос», где он провёл пять сезонов до перехода в ЦСКА.
В завершившемся сезоне ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии армейцы уступили «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга, в свою очередь, впервые в истории стал победителем турнира.
Ранее официальный представитель Николы опроверг слухи о переходе сербского центрового из ЦСКА в «Олимпиакос».
- 16 июня 2022
-
13:34
-
12:30
-
11:51
-
11:39
-
11:21
-
11:18
-
11:08
-
10:53
-
10:25
-
09:32
-
00:21
- 15 июня 2022
-
23:23
-
22:55
-
21:47
-
21:25
-
20:07
-
19:57
-
19:03
-
18:40
-
18:29
-
18:12
-
17:53
-
17:33
-
17:00
-
16:28
-
15:38
-
15:16
-
15:04
-
14:36
-
12:38
-
12:30
-
11:49
-
11:34
-
11:22
-
11:00