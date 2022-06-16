Источник: Милутинов склоняется к тому, чтобы остаться в ЦСКА

Центровой ЦСКА Никола Милутинов склоняется к тому, чтобы остаться в московском клубе, сообщает телеграм-канал «Свободный агент». По данным источника, баскетболист чувствует себя комфортно в Москве, несмотря на отстранение команды от Евролиги.



К тому же важным вопросом является зарплата. В случае перехода в другую команду Милутинов, по всей видимости, потеряет в финансах. Сейчас зарплата сербского баскетболиста превышает $ 2,5 млн в год.



Не так давно сообщалось, что Никола может перейти в «Олимпиакос», где он провёл пять сезонов до перехода в ЦСКА.



В завершившемся сезоне ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии армейцы уступили «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга, в свою очередь, впервые в истории стал победителем турнира.

Ранее официальный представитель Николы опроверг слухи о переходе сербского центрового из ЦСКА в «Олимпиакос».