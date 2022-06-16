УНИКС продлил контракт с Перасовичем и близок к сохранению Хезоньи

Президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что хорват Велимир Перасович останется на посту главного тренера казанской команды в следующем сезоне, сообщает «Татар-информ».



Летом прошлого года УНИКС заключил с 57-летним специалистом контракт по схеме 1+1. Недавно Богачёв заявил, что клуб сделал Перасовичу предложение о продолжении сотрудничества и ожидает ответа в ближайшие дни.



«В контракте нашего хорватского наставника было записано, что он примет решение о работе с УНИКСом до 15 июня. И вчера Велимир сказал, что он продолжит работу с нашей командой. По словам Перасовича, его абсолютно всё устраивает в Казани – уровень контракта, инфраструктура, отношение к нему в клубе. Да и жена Велимира поддержала своего супруга», – цитирует президента клуба «Татар-информ».



По сведениям источника, после того, как Перасович принял решение остаться в УНИКСе, появились хорошие шансы на продолжение карьеры в казанской команде её лидера Марио Хезоньи. Одной из причин перехода в УНИКС прошлым летом для хорватского форварда стала возможность совместной работы с Перасовичем.



«Думаю, что мы уговорим Марио остаться в УНИКСе, благо в его контракте есть опция продления соглашения на год», – добавил Богачёв.

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