«Переговоры максимально держим в тайне». Церковный — о трансферных слухах вокруг «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о причинах появления трансферных слухов вокруг санкт-петербургского клуба.
«Сейчас каждая команда в меру своих возможностей занята составлением своего ростера. Надеюсь, что в ближайшие дни первая официальная, подчёркиваю, информация появится. Потому что неофициальная информация наш клуб не обходит никогда. Перед последним сезоном, по слухам, мы подписали пол-Европы.
Для распространения неофициальной информации есть разные причины. Это и рынок, который пытается свои предложения сформировать, и агентские ходы. Думаю, что информация о том, что «Зенит» рассматривает кого-то из игроков на данный момент, сразу же увеличивает стоимость контракта в переговорах с другим клубом. Все об этом знают.
Поэтому предлагаю нашим болельщикам и всем остальным, кто следит за «Зенитом», просто дожидаться официальной информации, с оглашением которой мы никогда не тянем. Как только у нас закончились переговоры и подписаны контракты, мы фактически моментально объявляем о подписании. Но все переговоры, все договорённости максимально держим в тайне. Если раньше времени начинаешь говорить, это ни к чему хорошему не приводит», – приводит слова Церковного официальный сайт клуба.
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