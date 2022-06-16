Генеральный директор «Зенита»: следующий сезон, возможно, будет хуже

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о планах по сохранению чемпионского состава.



«У нас есть действующие соглашения и соглашения с опцией выхода, когда клуб и игрок имеют возможность решить, стоит продлевать контракт или нет. Все мы понимаем, что ситуация сейчас очень непростая. И игроки высокого уровня, которые приходили играть в «Зенит», в том числе из-за того, что клуб ставил задачи в Евролиге, сейчас стоят перед сложным выбором. Конечно, нам хочется по максимуму сохранить чемпионскую команду не только потому, что это игроки, которые в титуле чемпионов, но ещё и потому, что это команда, к которой мы стремились и которая у нас получилась. Поэтому будем стараться максимально её сохранить.



Для нас сейчас главное – показать, что то, чего мы добились в этом сезоне – это неслучайность, и пытаться сделать закономерность. Мы понимаем, что дальше будет сложнее. И сезон следующий, возможно, будет хуже, потому что этот был хорош», – приводит слова Церковного официальный сайт клуба.

По итогам завершившегося чемпионата «Зенит» впервые в истории завоевал титул Единой лиги ВТБ. В финальной серии клуб из Санкт-Петербурга взял верх над московским ЦСКА со счётом 4-3.