«Пускай завидуют». Сергей Кущенко высказался об отстранении российских клубов от Евролиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал отстранение российских клубов от участия в Евролиге в сезоне-2022/2023.



«Ожидаемое решение. Мы предполагали такое развитие событий, поэтому поменяли формат плей-офф и календарь Единой лиги ВТБ. Понятно, что оставался небольшой процент, что наши клубы допустят до участия в Евролиге. Если бы это произошло, то мы, конечно, пересмотрели бы формат соревнований.



Мы могли видеть в полуфиналах и финале Единой лиги ВТБ то, что теряет Евролига. Мы готовы к следующем сезону, а они пускай завидуют. Надеемся, что чемпионат получится ещё интереснее», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Ранее на заседании клубов-акционеров было принято решение отстранить российские клубы от турнира.

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