Ведищев высказался об итогах Совета Единой лиги ВТБ и изменениях формата турнира

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал итоги заседания Совета Единой лиги ВТБ и изменения системы проведения чемпионата в сезоне-2022/2023.
«На заседании Совета Единой лиги ВТБ были приняты серьёзные изменения, которые, безусловно, повлияют на повышение интереса к матчам турнира и баскетболу в целом. Уменьшение количества легионеров даст больше возможностей проявить себя российским игрокам. Идея по разделению команд на две шестёрки тоже интересная и правильная. Будет ещё больше равных и рейтинговых матчей высочайшего уровня. Ну и борьба команд из нижней части турнирной таблицы за попадание в плей-офф станет более ожесточённой и интригующей.
Все серии плей-офф, начиная с полуфиналов, пройдут до четырёх побед – как во всех сильнейших лигах мира. И болельщики команды, которая не будет иметь в этих сериях преимущества своей площадки, все равно получат возможность вживую посмотреть минимум два домашних матча любимого клуба. Все эти изменения, на мой взгляд, положительно скажутся на интересе к баскетболу – со стороны общественности, СМИ и, самое главное, наших болельщиков.
В сентябре уже традиционно пройдёт Суперкубок – очень важный с точки зрения предсезонной подготовки турнир. Также сохранится Матч звёзд, который уже много лет подряд приковывает к себе большое внимание любителей баскетбола. Так что нас всех ждёт очень яркий, интересный и непредсказуемый сезон», – цитирует Ведищева пресс-служба клуба.
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