Президент ЦСКА прокомментировал отстранение российских клубов от Евролиги

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение Евролиги отстранить российские клубы от участия в турнире в новом сезоне.
«По сути, решение было принято до заседания, и иного результата ожидать было сложно. Это политическое решение. Большинство клубов Евролиги убеждены, что правительства их стран не разрешат им встречаться с российскими командами. Уверен, выигравших от этого нет. К слову, Жорди Бертомеу также отметил, что это вынужденный политический шаг, от которого теряют все, и с ЦСКА лига была сильнее. Прозвучало много слов про важность ЦСКА для турнира, но решение всё же принято против нас.
Это слова, а по факту Россию лишили участия в Евролиге. Очень жаль, что за последние три месяца никто из руководства Евролиги не счёл нужным обсудить с российскими клубами возможности их участия в турнире, общую ситуацию. Насчёт правовых последствий и наших дальнейших действий — надо посмотреть, как решение будет оформлено юридически. После этого совместно с юристами примем решение. Вопрос лишения ЦСКА акций Евролиги не обсуждался, мы намерены продолжить быть акционерами турнира», — цитирует Ватутина пресс-служба ЦСКА.
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