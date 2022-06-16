Зоран Лукич отреагировал на информацию, что он возглавит ЦСКА

Главный тренер «Нижнего Новгорода» и сборной России Зоран Лукич отказался комментировать информацию, согласно которой он возглавит ЦСКА. Ранее о назначении сообщил журналист Неманья Жорич.



«Я возглавлю ЦСКА? Мне нечего сказать на эту тему», — сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Ранее ЦСКА остался без главного тренера. После заключительного матча сезона команду покинул греческий специалист Димитрис Итудис. Он заявил, что намеревается сосредоточиться на работе со сборной Греции.



После этого президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что будет исполнять обязанности главного тренера до назначения постоянного специалиста.

В октябре прошлого года Российская федерация баскетбола объявила о назначении Лукича на должность главного тренера мужской сборной России.