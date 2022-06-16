Стив Керр: в следующем сезоне буду напоминать Уиггинсу, что он умеет подбирать

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр оценил игру форварда Эндрю Уиггинса в пятом матче финальной серии НБА, а также прокомментировал его эффективные действия на подборах в плей-офф.



«Уиггинс всегда хорошо забивал и хорошо оборонялся. В последние несколько лет он по-настоящему зарекомендовал себя как наш ключевой защитник. Так что его успешная игра в нападении и защите не стала для меня сюрпризом. А вот его действия на щитах удивили меня. Он прибавлял в каждой серии. В следующем сезоне я сто процентов буду использовать это против него в регулярном чемпионате. Если он не будет подбирать, я буду напоминать, что он доказал, что умеет это делать. Так что никаких оправданий», – приводит слова Керра NBC Sports.



В пятой игре финальной серии плей-офф НБА Уиггинс оформил дабл-дабл из 26 очков с 13 подборами и помог «Голден Стэйт» добиться домашней победы над «Бостоном» (104:94, 3-2). Шестой матч состоится на паркете «Селтикс» в пятницу, 17 июня. Начало – в 4:00 мск. В случае поражения «Уорриорз» решающая седьмая встреча пройдёт в Сан-Франциско.

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