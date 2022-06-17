«Жальгирис» расстался с тремя легионерами

По окончании сезона литовский «Жальгирис» попрощался с тремя иностранными баскетболистами.
Латыш Янис Стрелниекс, немец Нильс Гиффей и новозеландец Тай Уэбстер не будут выступать за клуб из Каунаса в сезоне-2022/2023.
Стрелниекс в среднем набирал 6,5 очка и отдавал 1,8 передачи в Евролиге. В чемпионате Литвы средние показатели 32-летнего защитника составили 7,0 очка и 2,8 передачи за игру.
Средняя статистика форварда сборной Германии Гиффея составила 5,6 очка и 2,7 подбора в Евролиге, а также 5,9 очка и 3,3 подбора во внутреннем первенстве.
Уэбстер присоединился к «Жальгирису» в ноябре прошлого года. 27-летний защитник набирал в среднем 4,0 очка за игру в Евролиге, а также 7,8 очка и 2,2 передачи за матч в чемпионате Литвы.
В минувшем розыгрыше Евролиги команда из Каунаса заняла последнее, 15-е место (8 побед, 20 поражений). В полуфинале чемпионата Литвы «Жальгирис» уступил «Леткабелису» (1-3) и впервые за 11 лет не сумел завоевать титул.
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