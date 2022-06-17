Клэй Томпсон — о Джарене Джексоне: чёртов дурень. Подкалывал нас после победы в регулярке
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон после победы в финале НБА напомнил про слова форварда «Мемфиса» Джарена Джексона.
Джексон после победы над «Уорриорз» в рамках регулярного чемпионата подшутил над калифорнийской командой в социальных сетях.
«Я помню, он подкалывал нас после победы в регулярке. Это меня тогда просто выбесило. Не могу дождаться, пока снова смогу выйти в сеть и обязательно сделаю репост. Вот же чёртов дурень. Просто клоун. Нашёл кого подкалывать, у меня память как у слона», — сказал Томпсон на пресс-конференции.
«Уорриорз» встретились с «Мемфисом» по ходу плей-офф и выиграли серию со счётом 4-2.
В финале НБА «Голден Стэйт» выиграл у «Бостон Селтикс» со счётом 4-2 и в седьмой раз стал чемпионом НБА.
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