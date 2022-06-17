Карри — на вопрос о первой награде MVP финала: забудь об этом! Мы — чемпионы!

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стеф Карри не захотел отвечать на вопросы о награде самому ценному игроку финальной серии.



«Что значит стать самым ценным игроком финала? Забудь об этом! Мы — чемпионы! Почему вы начинаете с этого вопроса? У нас есть четыре победы в чемпионате. Я благодарен богу за возможность быть сейчас здесь и играть с потрясающими партнёрами. У меня, Дрэймонда, Клэя и Андре теперь четыре титула. Но этот особенный. Были и травмы, проблемы с составом, но каждый помог завоевать титул команде, а мне — приз самому ценному игроку», — приводит слова Карри Basket News.



В решающем матче финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 103:90. Стеф Карри набрал 34 очка и впервые в карьере был признан самым ценным игроком финала.

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