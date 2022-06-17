Ватутин объяснил выбор Райковича на пост главного тренера ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин дал комментарий о назначении македонского специалиста Эмиля Райковича на пост главного тренера команды. Сегодня, 17 июня, армейцы объявили о подписании двухлетнего контракта с Райковичем.

«Мы провели несколько бесед, пока всего лишь в режиме видеосвязи, и были впечатлены баскетбольным образованием Эмиля, его увлечённостью и амбициозностью, стремлением выстроить команду, создать необходимую для побед «химию» и наладить контакт с игроками всех возрастов и национальностей. Пусть в его резюме пока нет опыта работы в «больших» клубах, зато заметно умение добиваться результатов, преодолевая трудности, и очевидный прогресс как специалиста. Один из факторов этого прогресса – стремление в совершенстве овладеть русским языком, на котором Эмиль уже хорошо говорит. Кроме того, Райкович на протяжении четырёх последних сезонов работал в командах лиги ВТБ – что особенно важно сейчас, когда мы не будем выступать в Евролиге, — прекрасно знает игроков, тренеров, многие нюансы выступлений в турнире. Желаем Эмилю быстро освоиться на новом месте и стать соавтором новых больших побед ЦСКА. В свою очередь, клуб сделает всё возможное, чтобы тренер почувствовал себя частью клубной семьи.

На следующей неделе Райкович приедет в Москву, мы будем рады представить его журналистам и болельщикам, планируем провести пресс-конференцию, назвать тренерский штаб. Эмиль уже присоединился к работе над формированием состава на следующий сезон, которая идёт полным ходом», — приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.