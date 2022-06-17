Джейлен Браун высказался о поражении в финале НБА

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал поражение своей команды в финале НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».



«В этом сезоне мы очень сильно выросли. После неудачного старта мы серьёзно прибавили, заметно преобразились. При всём этом у нас очень молодая команда, и нам предстоит многое узнать о баскетболе. Лично я многому научился в этом плей-офф. В прошлом сезоне у меня была операция на запястье, а мы не попали в плей-офф. В этом году всё сложилось иначе, и я благодарен за эту возможность. Да, главной цели мы, к сожалению, не достигли, но многое можем взять из этого опыта. У нас светлое будущее», — цитирует Брауна MassLive.



«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» в шестиматчевой серии — 4-2. Решающая игра закончилась победой «Уорриорз» со счётом 103:90.

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