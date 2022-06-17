УНИКС объявил первого новичка межсезонья

Казанский УНИКС заключил контракт с защитником молодёжной команды Сергеем Полстяновым, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на три года.

В минувшем сезоне Полстянов в составе УНИКСа-2 стал одним из лучших снайперов Единой молодёжной лиги ВТБ. В 50 матчах чемпионата средние показатели защитника составили 16,1 очка, 4,1 подбора и 4,0 передачи за 28 минут. 19-летний баскетболист трижды входил в символические пятёрки турнира по итогам месяца и завершил сезон в пятёрке самых результативных игроков Единой молодежной лиги ВТБ.

Полстянов стал первым новичком УНИКСа в межсезонье.

Накануне казанский клуб объявил о продлении сотрудничества с главным тренером Велимиром Перасовичем на следующий сезон.