УНИКС объявил первого новичка межсезонья
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Казанский УНИКС заключил контракт с защитником молодёжной команды Сергеем Полстяновым, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на три года.
В минувшем сезоне Полстянов в составе УНИКСа-2 стал одним из лучших снайперов Единой молодёжной лиги ВТБ. В 50 матчах чемпионата средние показатели защитника составили 16,1 очка, 4,1 подбора и 4,0 передачи за 28 минут. 19-летний баскетболист трижды входил в символические пятёрки турнира по итогам месяца и завершил сезон в пятёрке самых результативных игроков Единой молодежной лиги ВТБ.
Полстянов стал первым новичком УНИКСа в межсезонье.
Накануне казанский клуб объявил о продлении сотрудничества с главным тренером Велимиром Перасовичем на следующий сезон.
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