Леброн оригинально поздравил Дрэймонда Грина с чётвертым титулом чемпиона НБА

Звёзда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина с четвёртым титулом чемпиона НБА.
Джеймс использовал возможность прорекламировать бренд производителя алкогольных напитков, с которым он тесно сотрудничает. Форвард «Лейкерс» опубликовал в социальных сетях фотографию Грина с двумя бутылками напитка.
Дрэймонд догнал Леброна по количеству чемпионских титулов.
В шестом матче «Голден Стэйт» в гостях нанёс поражение «Бостон Селтикс» со счётом 101:88 и одержал волевую победу в финальной серии плей-офф НБА (4-2). Грин оформил дабл-дабл из 12 очков, 12 подборов и восьми передач. Этот титул стал для «Уорриорз» четвёртым за последние восемь лет.
Команда Стива Керра выиграла чемпионат НБА после двух подряд сезонов без плей-офф. Последний раз «Голден Стэйт» побеждал в турнире в сезоне-2017/2018, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0.
- 17 июня 2022
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