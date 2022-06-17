«Мы возмущены!». «Милан» осудил высказывания владельца «Виртуса» в адрес судей

«Милан» официально ответил «Виртусу» и владельцу клуба Массимо Дзанетти, который резко раскритиковал действия судей в пятой игре финальной серии чемпионата Италии в Болонье.



«Заявляем, что мы удивлёны и возмущены словами, инсинуациями и тоном, которые использовал владелец «Виртуса». «Милан» и его руководство известны во всей Европе своей честностью и фирменным стилем. К сожалению, это не первый случай, когда Массимо Дзанетти допускает необоснованные и оскорбительные высказывания в адрес нашего клуба и его членов. Помимо того, что они надуманны и необоснованны, эти заявления являются такими же безответственными, как и те, что были допущены другими членами клуба из Болоньи накануне серии. Поэтому «Милан» призывает Федерацию баскетбола Италии активизировать дисциплинарный орган и выяснить, существует ли возможность наложения санкций на «Виртус» и его владельцев. В то же время мы рекомендуем своим лицам не реагировать на провокации со стороны соперника и ещё раз показать на площадке, что такое фирменный стиль «Милана», – сообщается в пресс-релизе клуба.



Ранее владелец «Виртуса» Массимо Дзанетти резко высказался о судействе пятой игры финальной серии чемпионата Италии с «Миланом» (84-78, 2-3).



В четверг, 16 июня, «Виртус» обыграл «Милан» на своей площадке со счётом 84-78 и сократил отставание в финальной серии чемпионата Италии (2-3). Шестая встреча пройдёт в Милане в субботу, 18 июня. Начало – в 21:30 мск.

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