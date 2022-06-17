Инсайдер: Горан Драгич может объединиться с Дончичем в «Далласе»

«Даллас Маверикс» рассмотрит возможность заключения соглашения с разыгрывающим Гораном Драгичем этим летом, пишет инсайдер Марк Стейн в соцсетях.



В минувшем сезоне 36-летний словенец выступал за «Бруклин», набирая в среднем 7,3 очка, 4,8 передачи и 3,2 подбора за игру. Защитник перешёл в клуб в феврале и провёл за «Нетс» всего 16 игр.



Отметим, что Драгич является партнёром звёздного лидера «Далласа» Луки Дончича в сборной Словении. В 2017 году они привели свою национальную команду к победе на чемпионате Европы в Турции.



За плечами Драгича 15 сезонов и 948 матчей в НБА в составе «Финикс Санз», «Хьюстон Рокетс», «Майами Хит», «Торонто Рэпторз» и «Бруклин Нетс». В 2014 году словенец был признан самым прогрессирующим игроком НБА.

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