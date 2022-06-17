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Энес Кантер рассказал, почему его выгнали из НБА

Энес Кантер рассказал, почему его выгнали из НБА
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Бывший центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер выразил мнение, что его выгнали из НБА из-за высказываний о нарушениях прав человека в Китае и Турции.

«Могу привести простую статистику: в прошлом году я играл за «Портленд» и делал в среднем дабл-дабл. Мы вышли в плей-офф, и мне говорят, что спустя полгода я разучился играть в баскетбол? Даже дети на улице будут смеяться над этим. Считаю, что мог бы выходить в стартовой пятёрке во многих командах лиги. Но поскольку мои высказывания наносят финансовый ущерб НБА, то они решили выгнать меня. Всё просто. Мне только исполнилось 30 лет, и они подталкивают меня к завершению карьеры. Я могу легко выступать ещё шесть или семь сезонов. Но, к сожалению, с такой лигой и с такими игроками, похоже, это невозможно», – цитирует Кантера OutKick.

10 февраля «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. В настоящее время 30-летний центровой является свободным агентом.

Ранее турецкий баскетболист неоднократно критиковал власти Турции и руководство НБА, в том числе за нарушение прав человека, деловые связи НБА с Китаем, ограничение свободы слова, двойные стандарты в отношении России. В родной Турции Кантер объявлен преступником. В феврале он был номинирован на Нобелевскую премию мира – 2022.

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