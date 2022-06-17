Энес Кантер рассказал, почему его выгнали из НБА

Бывший центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер выразил мнение, что его выгнали из НБА из-за высказываний о нарушениях прав человека в Китае и Турции.
«Могу привести простую статистику: в прошлом году я играл за «Портленд» и делал в среднем дабл-дабл. Мы вышли в плей-офф, и мне говорят, что спустя полгода я разучился играть в баскетбол? Даже дети на улице будут смеяться над этим. Считаю, что мог бы выходить в стартовой пятёрке во многих командах лиги. Но поскольку мои высказывания наносят финансовый ущерб НБА, то они решили выгнать меня. Всё просто. Мне только исполнилось 30 лет, и они подталкивают меня к завершению карьеры. Я могу легко выступать ещё шесть или семь сезонов. Но, к сожалению, с такой лигой и с такими игроками, похоже, это невозможно», – цитирует Кантера OutKick.
10 февраля «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. В настоящее время 30-летний центровой является свободным агентом.
Ранее турецкий баскетболист неоднократно критиковал власти Турции и руководство НБА, в том числе за нарушение прав человека, деловые связи НБА с Китаем, ограничение свободы слова, двойные стандарты в отношении России. В родной Турции Кантер объявлен преступником. В феврале он был номинирован на Нобелевскую премию мира – 2022.
- 17 июня 2022
-
22:49
-
22:14
-
22:04
-
21:20
-
20:45
-
20:20
-
20:19
-
19:36
-
19:12
-
18:02
-
17:35
-
17:02
-
16:54
-
16:11
-
15:49
-
15:46
-
15:38
-
15:21
-
14:48
-
14:45
-
14:39
-
14:31
-
14:22
-
14:22
-
13:54
-
13:47
-
13:20
-
12:45
-
12:38
-
12:32
-
12:25
-
11:06
-
11:03
-
10:48
-
10:36