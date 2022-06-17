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Энес Кантер: НБА — самая лицемерная организация в мире, Сильвер — главный лицемер

Энес Кантер: НБА — самая лицемерная организация в мире, Сильвер — главный лицемер
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Бывший центровой «Бостона» Энес Кантер заявил о важности отстаивания принципов.

«НБА, на мой взгляд, является самой лицемерной организацией в мире. Поэтому нам нужно продолжать подталкивать её к тому, чтобы она отстаивала правильные вещи. НБА – это на 100% американская организация, которой управляет китайская диктатура. Это неприемлемо. Кто-то должен это остановить.

Поддержит ли НБА Тайвань, если туда вторгнется Китай так, как они поддерживают Украину? Правильно, никогда. Адам Сильвер – главный лицемер среди них. НБА всегда будет защищать лигу и принижать любого игрока, который своими высказываниями наносит вред её репутации. Важно продолжать отстаивать то, во что вы верите, даже если ради этого придётся пожертвовать всем, что у вас есть», – цитирует Кантера OutKick.

10 февраля «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. В настоящее время 30-летний центровой является свободным агентом.

Ранее турецкий баскетболист неоднократно критиковал власти Турции и руководство НБА, в том числе за нарушение прав человека, деловые связи НБА с Китаем, ограничение свободы слова, двойные стандарты в отношении России.

В родной Турции Кантер объявлен преступником. В феврале этого года он был номинирован на Нобелевскую премию мира – 2022.

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