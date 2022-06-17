«Олимпиакос» стал чемпионом Греции впервые с 2016 года

Пирейский «Олимпиакос» на своей площадке нанёс поражение афинскому «Панатинаикосу» со счётом 93:74 (28:26, 27:14, 8:13, 30:21) и выиграл финальную серию чемпионата Греции (3-0).
Для клуба из Пирея это 13-е чемпионство в истории и первый титул с 2016 года. Команда Георгиоса Барцокаса стала чемпионом в первый же сезон после двухлетнего отсутствия в высшем дивизионе. Кроме того, «Олимпиакосу» впервые с 1997 года удалось сделать дубль, выиграв и национальный чемпионат, и Кубок Греции.
Хозяева предопределили исход встречи ещё в первой половине, уйдя на большой перерыв при 17-очковом преимуществе (55:38). В конце третьей четверти «Панатинаикос» ответил рывком 9:0 и сократил отставание до 10 очков (53:63). Однако к финальной сирене «Олимпиакос» упрочил лидерство и добился уверенной победы – 93:74.
Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Александар Везенков, набравший 25 очков и добавивший к ним шесть подборов с тремя передачами. У «Панатинаикоса» лучшим был Неманья Недович, который принёс своей команде 23 очка, три подбора и три передачи.
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