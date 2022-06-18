Американец Аллерик Фримен покинул ЦСКА

Американский защитник Аллерик Фримен покинул ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба армейцев.
В московский клуб игрок перешёл в феврале этого года из турецкого «Бурсаспора». Его контракт с красно-синими действовал до конца нынешнего сезона. В составе ЦСКА в 14 матчах он в среднем набирал 6,3 очка при реализации трехочковых 47,2%.
В нынешнем сезоне ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Золотые медали выиграли баскетболисты «Зенита». В финальной серии (4-3) клуб из Санкт-Петербурга обыграл армейцев. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу красно-синих, но в дальнейшем петербуржцы оказались сильнее в трёх матчах подряд, что позволило им одержать победу в финальном противостоянии.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
- 18 июня 2022
-
10:28
-
10:19
-
10:07
-
10:00
-
09:31
-
01:05
-
00:23
-
00:06
- 17 июня 2022
-
23:42
-
23:11
-
22:49
-
22:14
-
22:04
-
21:20
-
20:45
-
20:20
-
20:19
-
19:36
-
19:12
-
18:02
-
17:35
-
17:02
-
16:54
-
16:11
-
15:49
-
15:46
-
15:38
-
15:21
-
14:48
-
14:45
-
14:39
-
14:31
-
14:22
-
14:22
-
13:54