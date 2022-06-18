Американец Аллерик Фримен покинул ЦСКА

Американский защитник Аллерик Фримен покинул ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба армейцев.



В московский клуб игрок перешёл в феврале этого года из турецкого «Бурсаспора». Его контракт с красно-синими действовал до конца нынешнего сезона. В составе ЦСКА в 14 матчах он в среднем набирал 6,3 очка при реализации трехочковых 47,2%.

В нынешнем сезоне ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Золотые медали выиграли баскетболисты «Зенита». В финальной серии (4-3) клуб из Санкт-Петербурга обыграл армейцев. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу красно-синих, но в дальнейшем петербуржцы оказались сильнее в трёх матчах подряд, что позволило им одержать победу в финальном противостоянии.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: