Ватутин отреагировал на уход из ЦСКА Фримена
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход из команды американского защитника Аллерика Фримена.
«Знаю, насколько сложно сменить клуб по ходу сезона, после чего ещё и пережить существенную перестройку, травму и невозможность осуществить мечту о возвращении в Евролигу. На этом фоне Эл продемонстрировал профессионализм, стремление стать частью команды, помочь ей в реализации целей. Он по-настоящему расстроился, что не смог дойти до чемпионства на финише сезона, но это не отменяет большого количества проделанной работы. Спасибо Элу за работу с командой и больших успехов на следующей стадии карьеры!» — приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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