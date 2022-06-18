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Гомельский дал оценку назначению Райковича на пост главного тренера ЦСКА

Гомельский дал оценку назначению Райковича на пост главного тренера ЦСКА
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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о назначении македонского специалиста Эмиля Райковича на пост главного тренера ЦСКА. О подписании двухлетнего контракта с Райковичем армейцы объявили вчера, 17 июня.

«Грамотный, хорошо подготовленный методически, креативный тренер. Обратил на него внимание ещё в период работы с «Астаной». Не знаю, какой он мотиватор и психолог, но стаж его работы предполагает, что и в этих областях Райкович обладает необходимыми навыками. До ЦСКА с большими командами не работал. Для него это новый вызов, более высокая ступень в карьере.

Поживём — увидим. Надеюсь, что Райковичу с помощью менеджмента клуба удастся укомплектовать команду исполнителями высокого уровня. И вот тогда можно будет судить о результатах его работы.

В какой баскетбол играли команды, которые до этого он тренировал? «Астана» и «Автодор» играли в симпатичный баскетбол. Атакующий, достаточно быстрый, результат показывали немного выше ожидавшегося. Надеюсь, что в ЦСКА Райкович сумеет проявить свои лучшие качества», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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