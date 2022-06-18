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Каспер Уэйр продлил контракт с ЦСКА

Каспер Уэйр продлил контракт с ЦСКА
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Американский защитник Каспер Уэйр подписал двухлетний контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Уэйр перебрался в ЦСКА из красноярского «Енисея» в марте 2022 года. До конца сезона американский защитник принял участие в 19 матчах в составе армейцев и в 16 из них начинал игры в стартовой пятёрке. Каспер набирал в среднем 12,2 очка за игру, делал 1,7 подбора и 3,8 передачи за 28 минут.

ЦСКА по итогам минувшего сезона дошёл до финала Единой лиги ВТБ, где уступил в серии «Зениту» со счётом 3-4. В заключительной игре армейцы проиграли — 75:81.

Ранее ЦСКА официально объявил о расставании с шведским форвардом Юнасом Йеребко и американским защитником Аллериком Фрименом. У обоих игроков истекли контракты.

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