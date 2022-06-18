Уэйр высказался о подписании нового контракта с ЦСКА

Американский защитник ЦСКА Каспер Уэйр поделился эмоциями после подписания нового двухлетнего контракта с клубом.



«Рад сказать болельщикам, что снова приеду в Москву и проведу в ЦСКА ещё два года. Счастлив, что получил предложение продлить контракт, и не могу дождаться возвращения к работе. Хочу поблагодарить всех в клубе за то, что верят в меня, что дают мне такую возможность», — цитирует Уэйра официальный сайт московского клуба.



Уэйр перешёл в ЦСКА из «Енисея» в марте этого года. До конца сезона Каспер провёл 19 матчей, начав в стартовой пятёрке 16 из них. В среднем Уэйр набирал 12,2 очка, делал 1,7 подбора и 3,8 передачи за 28 минут.



Ранее ЦСКА объявил об уходе шведского форварда Юнаса Йеребко и американца Аллерика Фримена, у которых истекли контракты.

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