Назван зарубежный клуб, который проявляет интерес к Джоэлу Боломбою

«Маккаби» из Тель-Авива проявляет интерес к центровому ЦСКА Джоэлу Боломбою. Об этом в своих социальных сетях рассказал инсайдер Неманья Жорич. По сведениям источника, израильский клуб постарается заполучить Боломбоя к следующему сезону.



В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Боломбой принял участие в 11 матчах, в которых в среднем набирал 7,4 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 0,4 результативной передачи. Джоэл покинул расположение ЦСКА в конце февраля. Весной игрок грубо ответил на письмо от армейцев, где его просили вернуться в расположение клуба до 1 мая, дав понять, что возвращаться не намерен. Позже сообщалось, что Джоэл может быть оштрафован на сумму более чем в $ 1 млн.

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