Чемпион Украины «Прометей» в следующем сезоне сыграет в Латвийско-Эстонской лиге

Украинский «Прометей», который весной был вынужден прекратить успешное выступление в Лиге чемпионов ФИБА и сняться со всех турниров из-за военной спецоперации России, примет участие в объединённом чемпионате Латвии и Эстонии в сезоне-2022/2023, сообщает пресс-служба турнира.
Ранее стало известно, что клуб из Каменского дебютирует в следующем розыгрыше Еврокубка.
Команда будет базироваться в Риге (Латвия). Главным тренером «Прометея» станет 58-летний израильский специалист Ронен Гинзбург, который возглавлял сборную Чехии на чемпионатах Европы в 2015 и 2017 годах, а также на летних Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Украинский клуб подписал с Гинзбургом трёхлетнее соглашение.
Кроме того, на своём официальном сайте «Прометей» объявил о возвращении тяжёлого форварда сборной Украины Вячеслава Петрова. Концовку сезона 27-летний баскетболист провёл во французском «Антибе», которому помог пробиться в финал плей-офф за выход в высший дивизион чемпионата страны. Его средние показатели в 17 матчах второго дивизиона составили 7,5 очка и 4,7 подбора за 23 минуты на паркете.
Петров стал третьим новичком «Прометея» в межсезонье после форварда сборной Украины Ивана Ткаченко и защитника Ильи Сидорова.
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