Спанулис – Принтезису: пришло время насладиться тем, чего ты достиг с таким трудом

Легенда Евролиги и греческого «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис поздравил своего друга и одноклубника Георгиоса Принтезиса с завершением профессиональной карьеры.
«Мой друг, что бы я не сказал или не написал тебе, этого будет недостаточно, чтобы выразить всё то, что я чувствую по отношению к тебе сначала как к другу, а уже потом как к партнёру по команде. Моменты, которые мы пережили вместе, наши бесконечные разговоры, радости и горести создали отношения на всю жизнь, и я горжусь этим. Поздравляю тебя с легендарной карьерой! Пришло время насладиться тем, чего ты достиг с таким трудом. Пришло время насладиться временем с твоей прекрасной семьей», – написал Спанулис в социальных сетях.
Вместе с Принтезисом Спанулис дважды подряд приводил «Олимпиакос» к титулам чемпиона Евролиги в 2012 и 2013 годах.
Принтезис объявил о завершении профессиональной карьеры после домашней победы над «Панатинаикосом» в третьем матче финальной серии чемпионата Греции (93:74, 3-0).
Георгиос Принтезис – двукратный чемпион Евролиги (2012, 2013), четырёхкратный чемпион Греции (2012, 2015, 2016, 2022), двукратный обладатель Кубка Греции (2011, 2022), бронзовый призёр чемпионата Европы (2009). Кроме того, в 2017 году форвард вошёл в символическую пятёрку Евролиги.
37-летний баскетболист выступал за «Олимпиакос» последние 11 лет (с 2011 года). В общей сложности ветеран защищал красно-белые цвета на протяжении 18 лет.
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