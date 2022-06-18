Источник: «Галатасарай» подписал контракт с экс-игроком УНИКСа

Турецкий «Галатасарай» договорился о заключении однолетнего соглашения с бывшим форвардом казанского УНИКСа Рэймаром Морганом, пишет турецкий журналист Левент Явуз в соцсетях.



Прошлый сезон 33-летний американец провёл во французском АСВЕле. В ноябре Морган перенёс операцию по поводу грыжи межпозвоночного диска и пропустил почти весь сезон. В Евролиге он сыграл только один матч с «Олимпиакосом», набрав 12 очков. В чемпионате Франции баскетболист не выходил на площадку.



До перехода в клуб из Виллербана 203-метровый бигмэн защищал цвета «Каршияки». В Лиге чемпионов ФИБА-2020/2021 Морган показывал солидную статистику из 17,6 очка, 6,4 подбора и 2,2 передачи за 26,6 минуты. В том же сезоне в чемпионате Турции он набирал 15,4 очка, 7,0 подбора и 2,1 передачи за 25,2 минуты в среднем за матч.



Морган выступал за УНИКС на протяжении двух сезонов с 2018 по 2020 годы.

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