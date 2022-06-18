Источник: «Галатасарай» подписал контракт с экс-игроком УНИКСа

Турецкий «Галатасарай» договорился о заключении однолетнего соглашения с бывшим форвардом казанского УНИКСа Рэймаром Морганом, пишет турецкий журналист Левент Явуз в соцсетях.
Прошлый сезон 33-летний американец провёл во французском АСВЕле. В ноябре Морган перенёс операцию по поводу грыжи межпозвоночного диска и пропустил почти весь сезон. В Евролиге он сыграл только один матч с «Олимпиакосом», набрав 12 очков. В чемпионате Франции баскетболист не выходил на площадку.
До перехода в клуб из Виллербана 203-метровый бигмэн защищал цвета «Каршияки». В Лиге чемпионов ФИБА-2020/2021 Морган показывал солидную статистику из 17,6 очка, 6,4 подбора и 2,2 передачи за 26,6 минуты. В том же сезоне в чемпионате Турции он набирал 15,4 очка, 7,0 подбора и 2,1 передачи за 25,2 минуты в среднем за матч.
Морган выступал за УНИКС на протяжении двух сезонов с 2018 по 2020 годы.
- 18 июня 2022
-
19:32
-
19:17
-
18:53
-
17:39
-
17:25
-
16:10
-
15:33
-
15:17
-
15:09
-
14:51
-
13:07
-
12:44
-
12:36
-
12:36
-
12:31
-
12:19
-
11:54
-
11:49
-
10:28
-
10:19
-
10:07
-
10:00
-
09:31
-
01:05
-
00:23
-
00:06
- 17 июня 2022
-
23:42
-
23:11
-
22:49
-
22:14
-
22:04
-
21:20
-
20:45
-
20:20
-
20:19