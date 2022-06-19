Джордан Пул не смог ответить на вопрос, хочет ли он остаться в «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул во время пресс-конференции, посвящённой окончанию сезона, ушёл от прямого ответа на вопрос, хочет ли он остаться в команде.
«Если быть до конца честным, у меня пока не было возможности вникнуть в этот процесс. Я был слишком сосредоточен на чемпионском титуле. Мы знаем, что это произойдёт, стараемся добиться успеха, а всё остальное решится само собой», – приводит слова Пула ESPN.
Соглашение с Пулом истекает по окончании сезона-2022/2023. Ожидается, что 23-летний защитник и клуб должны принять решение о новом контракте до 17 октября.
Для Пула титул с «Голден Стэйт Уорриорз» стал первым в карьере. В 22 матчах плей-офф НБА его средние показатели составили 17,0 очка, 3,8 передачи и 2,4 подбора за 27,5 минуты игрового времени.
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