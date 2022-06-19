Гомельский оценил шансы «Фенербахче» на победу в Евролиге после подписания Итудиса

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о перспективах «Фенербахче» одержать победу в Евролиге после подписания контракта с греческим специалистом Димитрисом Итудисом, который недавно покинул пост наставника ЦСКА.



«Сможет ли Итудис добиться успехов с «Фенербахче» в Евролиге? С тем составом, который сейчас у «Фенербахче», — нет. Нужно переукомплектовывать команду. Там игроки очень высокого класса, но нужно добавить лидеров», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, в этом году «Фенербахче» стал чемпионом Турции, обыграв в финальной серии действующего чемпиона Евролиги «Анадолу Эфес» (3-1).

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