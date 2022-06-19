Источник: лидер «Зенита» с высокой долей вероятности перейдёт в «Маккаби»

Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс с большой долей вероятности перейдёт в «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом в своих социальных сетях рассказал инсайдер Неманья Жорич.



По сведениям Жорича, сделка почти закрыта. Об этом ему сообщили его источники, знакомые с ситуацией.



Пойтресс стал игроком «Зенита» в 2020 году. В 2021-м клуб из Санкт-Петербурга объявил о продлении контракта с американским центровым на один год.



Напомним, в сезоне-2021/2022 «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии команда обыграла ЦСКА (4-3). После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, что позволило им взять верх в финальном противостоянии.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: