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Гомельский: Райкович – тренер среднего поколения, и я ему не завидую

Гомельский: Райкович – тренер среднего поколения, и я ему не завидую
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Известный комментатор Владимир Гомельский признался, что не завидует новому главному тренеру московского ЦСКА Эмилю Райковичу.

«Для македонца это вызов. Он никогда ранее не работал в клубе, который ставит перед собой цель выиграть в каждой конкретной игре. У него сейчас, с одной стороны, проблемы селекции, а с другой – собственной психологии. Он тренер среднего поколения, согласился, подписал контракт. А теперь пришло понимание, какой результат от него ждут и какими средствами он располагает для его достижения. И я ему не завидую», – приводит слова Гомельского RT.

ЦСКА подписал двухлетний контракт с Эмилем Райковичем, который сменил на посту главного тренера московской команды Димитриса Итудиса. Минувший сезон 43-летний специалист начинал в «Автодоре». Под его руководством саратовская команда завершила 2021 год на первом месте в регулярном чемпионате. До отъезда македонца в марте этого года «Автодор» шёл в группе лидеров Единой лиги ВТБ и являлся одним из фаворитов на победу в Кубке ФИБА-Европа.

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