Марк Газоль вернул «Жирону» в высший дивизион чемпионата Испании
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Известный испанский баскетболист Марк Газоль помог «Жироне» пробиться в высший дивизион чемпионата Испании по итогам сезона.
В финальном матче «Жирона» обыграла «Эстудиантес» со счётом 66:60 и выиграла плей-офф за выход в Лигу АСВ. Сам Газоль провёл 28 минут на площадке и набрал 11 очков при восьми подборах и четырёх перехватах.
Газоль восемь лет назад основал «Жирону» и стал президентом клуба. В ноябре 2021 года Марк покинул НБА и подписал контракт со своей же командой. При Газоле «Жирона» одержала 19 побед при шести поражениях и выиграла плей-офф.
Марк Газоль – двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион НБА в составе «Торонто Рэпторс», трижды участник Матча всех звёзд НБА.
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