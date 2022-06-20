«Фенербахче» подписал экс-игрока «Локомотива-Кубань»

«Фенербахче» официально объявил о переходе американского форварда Джонатана Мотли.



Мотли перебрался в Европу в августе 2021 года, подписав контракт с «Локомотивом-Кубань». Американец покинул российский клуб по окончании сезона. В Единой лиге ВТБ Джонатан принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 19,1 очка, делал 7,2 подбора, 2,6 передачи, 1,4 перехвата и 1,1 блок-шота. В Еврокубке в активе Мотли девять встреч, в которых он в среднем набирал 21,2 очка, делал семь подборов, 1,3 передачи, 0,9 перехвата и 1,1 блок-шота.



«Фенербахче» подписал контракт с форвардом на два года. Ранее турецкий клуб официально объявил о назначении Димитриса Итудиса на пост главного тренера. Греческий специалист до этого на протяжении восьми лет работал в московском ЦСКА.

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