«Партизан» оштрафован за отказ от участия в плей-офф чемпионата Сербии

Сербская баскетбольная лига оштрафовала «Партизан» за отказ от участия в плей-офф чемпионата Сербии, сообщает BasketNews. Сумма штрафа составила € 15,4 тыс., из которых около € 5 тыс. — за отказ от участия в полуфинальном матче плей-офф, а ещё € 10 тыс. — за нанесение ущерба репутации лиги.



Помимо этого, главный тренер «Партизана» Желько Обрадович был дисквалифицирован на четыре матча, а директор клуба Деян Киянович отстранён от исполнения обязанностей в Сербской баскетбольной лиге на шесть месяцев.



Напомним, «Партизан» отказался от участия в плей-офф чемпионата Сербии из-за инцидентов, которые произошли в финальной серии Адриатической лиги между двумя белградскими клубами «Црвена Звезда» и «Партизан». Как заявили в клубе, они отказались от игр в знак протеста против насилия и в связи с подозрениями, что данные инциденты могут повториться и в финале сербского чемпионата.