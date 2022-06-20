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Федерация баскетбола Украины осудила участие «Прометея» в Еврокубке

Федерация баскетбола Украины осудила участие «Прометея» в Еврокубке
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Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский выступил с открытым письмом, в котором негативно высказался об участии чемпиона страны «Прометея» в Еврокубке.

«Федерация баскетбола Украины поддерживает желание СК «Прометей» участвовать в европейских клубных соревнованиях, в частности, Лиге чемпионов ФИБА и Латвийско-эстонской лиге, и представлять Украину на международной арене, особенно в свете недавних событий.

Однако вызывает беспокойство другой вопрос – участие слобожанского клуба в Еврокубке, которое было подтверждено официально. Речь идёт не только о самом выступлении, но и о факте переговоров СК «Прометей» на предмет участия в соревновании, которое не проходит под эгидой ФИБА и ФБУ.

Учитывая вышеизложенное, Федерация баскетбола Украины не одобряет участие СК «Прометей» в Еврокубке и считает действия слобожанского клуба некорректными не только по отношению к ФБУ, но и к ФИБА», – сообщается на сайте федерации.

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